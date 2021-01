Cronaca



Torna il... folle di S. Concordio e lascia due bombole di gas aperte davanti alla sede di Forza Italia

sabato, 23 gennaio 2021, 21:48

di aldo grandi

Sempre lui, sempre lo stesso anziano abitante di San Concordio il quale, evidentemente, non ha niente di meglio da fare che seminare danni e panico nel quartiere dove risiede. Ed evidentemente non gli era bastato sfasciare i finestrini delle auto in sosta o prendersela con gli specchietti retrovisori. No, nonostante le denunce e gli inviti a desistere e a dispetto di due richieste avanzate dalla polizia per altrettanti Trattamenti Sanitari Obbligatori regolarmente respinte perché l'uomo sarebbe pienamente capace di intendere e di volere, l'arzillo vecchietto, si fa per dire, questa volta ha pensato bene di piazzare due bombole di gas, una grande e una un po' più piccola, accanto alla sede di Forza Italia in viale San Concordio traversa seconda.

I suoi movimenti, tuttavia, non sono sfuggiti a un casuale osservatore il quale ha subito avvisato il centralino della questura.Una pattuglia della sezione volanti si è fiondata sul posto mentre l'autore del gesto sconsiderato si era già allontanato. Grazie alla descrizione fornita da alcuni testimoni, erano circa le 19.30, gli uomini della questura hanno rintracciato l'anziano che non ha avuto alcun problema ad ammettere le proprie responsabilità.

Rischio di esplosione? A quanto pare no. Infatti gli stessi vigili del fuoco arrivati poco dopo, hanno appurato che, al massimo, le due bombole se anche avvicinate con del gas, avrebbero, al massimo, potuto produrre una fiammella nemmeno particolarmente pericolosa. Tutto è bene quel che finisce bene, quindi? Fino ad un certo punto, perché il soggetto in questione, decisamente impunito e recidivo, non soltanto non era stato sottoposto ad alcuna misura cautelare - per sé e per gli altri - ma era libero di muoversi come e dove voleva.

Gli investigatori hanno, ovviamente, escluso, dopo l'identificazione dell'autore, ogni matrice politica. L'autore del gesto sarà denunciato per procurato allarme in attesa che, speriamo di sbagliarci, non commetta qualcosa di ben più grave.

“Abbiamo tristemente appreso la notizia delle due bombole di gas lasciate alla porta della nostra sede di Lucca e siamo sinceramente basiti per l’accaduto” commentano così gli azzurri Massimo Mallegni e Maurizio Marchetti il gesto del 75enne lucchese che ha lasciato due bombole di gas aperte all’entrata della sede di Forza Italia in Viale San Concordio.

“E’ sconcertante come in uno scontro politico si debba arrivare a minacce fisiche, proprio nel momento in cui Forza Italia sta ritrovando la sua struttura politica ed è tornata al centro del dibattito in Toscana e a Lucca” si legge nella nota.

“Quella di Via San Concordio è a tutti gli effetti la sede provinciale di Forza Italia ed epicentro del nostro movimento politico” precisano Mallegni e Marchetti.

“Da parte nostra non abbiamo parole per commentare ciò che è accaduto, è evidente però che non possiamo nascondere una certa preoccupazione – concludono – speriamo si tratti del gesto di un folle e che tutto ciò non abbia alcuna implicazione politica”.