Torna il riscaldamento nelle quattro scuole primarie... congelate

mercoledì, 13 gennaio 2021, 16:12

Momenti di disagio per quattro scuole primarie che hanno rischiato di rimanere al freddo e senza riscaldamento. Per fortuna tutto è andato a buon fine e si è risolto con interventi tempestivi da parte del comune di Lucca. I plessi scolastici in questione riguardano la primaria di San Marco, la Fornaciari di San Filippo, la Don Milani di Sant'Anna e la Collodi di San Concordio. Nella giornata di ieri, martedi 12 gennaio, i lavori e stamani il ritorno alla normalità.

La vicepreside della scuola di San Concordio, Arianna Geruzzo, ha coì commentato la vicenda che si è conclusa positivamente."Stamattina è arrivato il caldo all' interno dell' istituto perchè i tecnici si sono recati direttamente sul posto e hanno ripristinato il riscaldamento. Dopo le vacanze di Natale siamo rimasti qualche giorno al freddo ma da lunedì ( 11 gennaio) il tepore è tornato gradualmente nelle aule". A parlare dalla primaria di San Filippo il bidello Luca Gianbastiani che si è espresso con queste parole:" La temperatura esterna si è inasprita ma per fortuna è intervenuto l' idraulico e insieme a lui è arrivato il calore. Purtroppo a causa del Covid-19 dobbiamo aprire le finestre per cambiare aria e chiaramente entra dall' esterno. Il sabato e la domenica il riscaldamento è spento e il lunedì. quando si apre la scuola, lo accendiamo". Anche da San Marco confermano e rispondono che i termosifoni "funzionano".