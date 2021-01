Cronaca



Un parco fluviale così non ha senso: o si chiude o si controlla

lunedì, 4 gennaio 2021, 13:20

di aldo grandi

Che sia inciviltà nessuno lo mette in dubbio. Anche qualcosa di più. Che sia venuto il momento di procedere alla risoluzione di questo vergognoso problema crediamo, ormai, dovrebbe essere chiaro a tutti.

Questa mattina, l'ennesima durante queste festività, ma, in realtà da sempre, percorrendo la strada che dal ponte di Ponte S. Quirico attraversa il parco fluviale fino a via del Tiro a segno, ci si imbatte prima in un cestino i rifiuti pieno di sacchetti dell'immondizia, quindi, più avanti, l'immagine che abbiamo scattato e che documenta lo schifo in cui si trova quest'area.

E, ripetiamo, non passa giorno senza che i rifiuti vengano abbandonati e, successivamente, trovati, presumibilmente a causa degli animali, sparsi per terra e sul verde del parco. E' uno spettacolo indecente e non è nemmeno giusto che Sistema Ambiente debba impiegare tempo e risorse per pulire questa nefandezza.

Ci domandiamo per quale ragione il comune non prenda provvedimenti contro i furbetti dell'immondizia. Che questa strada sia sostanzialmente abbandonata a se stessa non ci vuole molto a comprenderlo. Auto che provengono in senso contrario per fare prima con tutti i rischi del caso, ciclisti che fanno la stessa cosa, camper parcheggiati sull'erba - ce n'è uno che stanzia regolarmente ai margini della via - senza che i vigili urbani provvedano a fare controlli.

Chi deposita l'immondizia invece che smaltirla secondo le regole che osservano tutti o quasi? Francesco Raspini, che di Sistema Ambiente si occupa principalmente, ha in mente un'idea per far sì che questo scempio ci venga risparmiato e che chi fa il furbo, magari per non pagare la tassa rifiuti, scarica a piacimento sacchetti di rifiuti?

Aspettiamo risposte dall'amministrazione comunale.