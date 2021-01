Cronaca



Uniti per salvare la biblioteca statale: "Non è tempo libero, è un patrimonio"

martedì, 19 gennaio 2021, 14:40

di chiara bernardini

"Non è tempo libero": questo lo slogan che si legge questa mattina di fronte alla biblioteca statale di Lucca. A protestare sono ci attivisti del movimento "Toscana Mi Riconosci" i quali, come molti altri, a seguito della notizia dell'imminente chiusura - prevista per il 1° aprile - non sono rimasti in silenzio ma sono scesi in piazza per chiedere misure urgenti al Governo per salvarla.



"Sarebbe un enorme danno privare la città di un luogo di studio, ricerca e di incontro - spiegano - Si tratta di un patrimonio storico che merita di essere salvato, così come merita attenzione chi lavora al suo interno". Un episodio che si poteva evitare, stando alle parole del movimento: "Non si tratta certo di un fulmine a ciel sereno - esprimono - Già a inizio settembre 2019 i servizi della biblioteca erano stati drasticamente tagliati a causa di pensionamenti e mancati turnover con una conseguente riduzione del personale a dodici unità, per poi passare a 9, anziché ventidue. Ad aprile ne rimarrebbero soltanto tre, inclusa la direttrice Monica Maria Angeli, rendendo quindi a questo punto inevitabile la chiusura".



Lucca non è la prima né l'ultima città a vivere una simile sconfitta, già perché quando si tratta di cultura un episodio simile altro non è che una triste perdita. "I luoghi culturali di tutta Italia, già in grande affanno prima della pandemia, si sono ritrovati a vivere una situazione analoga. Da Firenze a Milano hanno chiuso tantissime biblioteche, molti musei e altrettanti archivi - spiega Vincenzo Sorrentino storico dell'arte e portavoce dell'associazione Mi Riconosci - Il rischio dunque è che invece di affrontare il problema alla radice si ricorra a rimedi palliativi ancora più dannosi come l'esternalizzazione dei servizi o l'impiego improprio dei volontari come nel caso del Museo Guadagnucci di Massa".