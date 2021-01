Cronaca



Via Roma di notte: in un video un giovane prende a calci un portone

sabato, 9 gennaio 2021, 10:23

Quattordici secondi di video pubblicati su Instagram nei quali si vede un giovane scagliarsi a calci contro, presumibilmente, una porta o un portone in via Roma nel centro storico. Per quale ragione? Non aveva la chiave? Un atto di vandalismo? Problemi di altra natura? Siamo nella tarda serata di ieri, 8 gennaio, venerdì. A noi interessa poco o niente che ci siano persone che vanno in giro prima o dopo il coprifuoco senza mascherina o ad ascoltare musica e a ballare - a proposito il giovane che colpisce il portone sembra indossare gli stessi abiti dello stesso che, poco prima, ballava nell'assembramento avvenuto nei pressi di porta S. Maria dove molta gioventù si è ritrovata per ascoltare musica e vivere - ma ascoltare musica e ballare, anche se in violazione dei dpcm del governo Conte, è un conto, scatenare la propria rabbia e frustrazione prendendo a calci una porta o qualsiasi cosa sia, è un'altra cosa. Inammissibile e intollerabile.

