Cronaca



Via del Moro serrata da un cantiere, la rabbia del titolare del Carrefour Express: "Non posso lavorare, gli alimenti scadono"

giovedì, 21 gennaio 2021, 11:34

di chiara bernardini

La grinta, la passione e le speranze stroncate da una deludente realtà. Mai, Fabio Mannini, titolare del Carrefour Express di via del Moro a Lucca, si sarebbe aspettato di vivere ciò che sta affrontando da ormai quasi una settimana. La strada, sbarrata all'improvviso da un cantiere a causa di un danno alla corrente elettrica, è impraticabile. In macchina o a piedi poco importa, attraversarla sembra essere diventata un'impresa, con l'inevitabile conseguenza che a pagarne siano gli esercenti.



"Non lavoro da quattro giorni e per i primi due le persone non potevano nemmeno raggiungere il negozio - spiega preoccupato Fabio - Nessuno aveva avvisato che ci sarebbe stato questo disagio. Sarebbe dovuto terminare in un giorno, ma siamo al quarto e mi sembra che i lavori siano soltanto all'inizio".



I frigoriferi pieni, il reparto ortofrutticolo e la gastronomia a rischio. Gli ordini, infatti, sono stati effettuati, ma oggi gli alimenti si trovano ad essere al limite della scadenza a causa dell'impraticabilità della strada. "La maggior parte delle cose dovranno essere buttate e questo non implica solo uno spreco, ma un'enorme perdita - continua a raccontare il titolare - Ho aperto lo store ad aprile, pieno di speranze e voglia di lavorare. Mi sono fatto conoscere e inizialmente i risultati sono arrivati. Col passare del tempo la situazione ha iniziato a peggiorare e oggi mi trovo costretto a pensare di dover chiudere se dovesse continuare così. Ho moltissime spese e le entrate sono diminuite di tre quarti almeno".



A niente sono servite le lettere mandate da Fabio all'amministrazione, anche oggi infatti si è svegliato nella stessa condizione di ieri. Si è trovato così costretto ad affidarsi al suo legale, Silvia Ghelarducci. "Ho preso contatti con un avvocato che mi sta seguendo. Ho poi inviato uno scritto in comune chiedendo aiuti e spiegazioni - conclude - mi hanno risposto che avrebbero accelerato i lavori, ma comincio a perdere le speranze".



Il cantiere, dunque, è sempre lì, quasi come a ricordargli di non poter condurre il suo lavoro. La data della fine sembra non vedersi. Ciò che invece si può percepire è la voce delusa di un trentenne che cerca di aggrapparsi alla speranza che qualcosa possa effettivamente cambiare.