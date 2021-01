Cronaca



Via di Pizzorna chiusa al transito, i turisti passano lo stesso. Lo sfogo dei cittadini

sabato, 9 gennaio 2021, 23:06

di chiara bernardini

L'ordinanza comunale era chiara: via di Pizzorna, utile a raggiungere la località di Villa Basilica doveva rimanere chiusa per la messa in sicurezza. A seguito delle forti nevicate, infatti, era inagibile da mercoledì scorso a causa delle piante cadute e del ghiaccio che ne impediva la circolazione.

Gli abitanti di Lucca e Capannori, però, venerdì pomeriggio - aiutati dal sole e dalla zona gialla - hanno deciso di provare lo stesso a fare una scampagnata in montagna. Dopodiché, il caos. A denunciarlo un abitante del paese che, dovendo scendere a valle per motivi di necessità, si è ritrovato in mezzo a una colonna di macchine che, ostinate, cercavano di passare.

"Ho provato a spiegare loro che la strada fosse chiusa per motivi di sicurezza - racconta - Ho provato a dirgli come stessero intralciando i lavori di pulizia, ma a niente è servito. La maggior parte delle persone, addirittura è scesa dal proprio mezzo e ha cominciato a urlarmi contro parole poco carine".

Un paese, quello di Villa basilica, che cerca di lottare con l'inverno freddo e che si sta preparando al gelo previsto nei prossimi giorni. La messa in sicurezza serviva soprattutto a loro affinché potessero andare a comprare lo stretto necessario prima che venisse di nuovo bloccata la circolazione.

"Sono stati molto maleducati e non solo con me - continua a raccontare - Hanno cominciato a insultare anche le forze dell'ordine che s'impegnavano a risolvere la situazione e gli addetti ai lavori impedendo loro di continuare il loro operato. Sono cose che non dovrebbero accadere. Non voglio entrare nel merito di chi sia la colpa e di chi avrebbe dovuto impedirlo, ma noi qui lottiamo per sopravvivere all'inverno e sicuramente non abbiamo bisogno dell'arroganza di certe persone".