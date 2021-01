Cronaca



Villa Basilica, bando a sostegno delle attività economiche

sabato, 30 gennaio 2021, 11:39

Nuovi aiuti per le imprese di Villa Basilica. Il Comune ha infatti pubblicato un bando, per la cifra di 31.615 euro, rivolto alle attività economiche artigianali e commerciali del territorio.

Le risorse sono state messe a disposizione dal Governo, attraverso il "Fondo per lo sviluppo e la coesione".

Si tratta di un intervento da 120 milioni di euro, per il triennio 2020-2022, riservato ai piccoli comuni, che si trovano in una posizione periferica, in termini di accesso ai servizi essenziali.

La volontà è di creare nuove opportunità di lavoro attraverso lo sviluppo delle economie locali, migliorare la valorizzazione del capitale territoriale e arginare lo spopolamento delle zone meno centrali.

"Siamo molto soddisfatti – spiega il Sindaco Elisa Anelli – di poter beneficiare dei fondi governativi a sostegno dei piccoli comuni periferici. Con questa ulteriore erogazione, si potenzia il supporto dell'amministrazione alle attività del territorio, iniziato coi 14 mila euro provenienti dalle casse comunali già messi a disposizione delle aziende, nel mese di dicembre 2020."

Attraverso questa misura saranno attribuiti contributi a fondo perduto, fino ad un massimo di 2.500 euro ad azienda, per le spese di gestione, per agevolare la ristrutturazione e l'ammodernamento sia della sede che della produzione e anche per l'innovazione dei prodotti e dei processi produttivi. I fondi ricevuti potranno essere utilizzati per lo sviluppo di strategie di marketing online e di vendita a distanza. La liquidazione avverrà in un'unica soluzione, mediante accredito sul conto corrente bancario o postale, indicato nella domanda.

Per poter beneficiare di questo sostegno, è necessario che l'azienda sia in attività, regolarmente iscritta al registro delle imprese e ubicata nel territorio del comune beneficiario dei fondi governativi. Escluse tutte quelle in stato di liquidazione o fallimento o soggette a concordato preventivo.

Non potranno partecipare al bando comunale, tutte le aziende che, sulla base dei decreti governativi, potevano comunque svolgerà attività nei periodi di chiusura previsti dalle norme.

Il bando è stato pubblicato sull'albo pretorio e consultabile sul sito del Comune di Villa Basilica (www.comunevillabasilica.it): la domanda, compilata nei modi descritti dall'avviso, dovrà pervenire entro e non oltre il 20 febbraio 2021 o all'Ufficio Protocollo o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a Comune di Villa Basilica – Area Tecnica, via Roma, 1 55019 (Villa Basilica). La domanda potrà essere inviata anche tramite PEC all'indirizzo comunevillabasilica@pcert.it.

Non saranno ritenute valide le domande pervenute in modi diversi da quelli indicati.

È ammissibile una sola richiesta di contributo per attività e, in caso di più domande, sarà ritenuta valida l'ultima istanza, che annullerà e sostituirà le precedenti.