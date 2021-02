Cronaca



A Lucca consegnati 2 mila euro di buoni spesa alla Caritas

sabato, 6 febbraio 2021, 10:42

Ammontano a 2.015 euro i buoni spesa consegnati dalla Sezione Soci Coop di Lucca alla Caritas Diocesana. Il contributo verrà utilizzato per acquistare generi alimentare di prima necessità da destinare alle persone bisognose della città. Le richieste di aiuto infatti, con la pandemia, sono aumentate notevolmente e le risorse per fare la spesa in molte famiglie sono venute a mancare proprio negli ultimi mesi.

La consegna alla presenza della presidente della Sezione Soci Coop Maria Concetta Fortini, della direttrice della Caritas Diocesana di Lucca, Donatella Turri e dell'assessore al sociale del Comune di Lucca, Valeria Giglioli.

Così il contributo di Unicoop Firenze, nell'ambito della campagna di solidarietà per il contrasto delle disuguaglianze, intende sostenere i soggetti più fragili: "La crisi sanitaria ed economica ha acuito le situazioni di disagio già esistenti e ha colpito tante famiglie, ad esempio attraverso la perdita del lavoro. I buoni spesa consegnati a Caritas rientrano nell'ambito di una collaborazione storica e serviranno per dare cibo e speranza a chi vive in povertà e disagio. Come Cooperativa e come Sezione soci non ci fermiamo e continueremo ad essere vicini alle persone bisognose, consapevoli che dall'emergenza si esce solo insieme" ha affermato Fortini, presidente sezione soci Coop Lucca.

"Dall'inizio della pandemia abbiamo rilevato un aumento delle richieste di aiuto e l'emergenza alimentare è tornata ad essere centrale - ha spiegato Turri, direttrice Caritas Lucca – così per i nostri centri di ascolto avere a disposizione questi buoni spesa è fondamentale per l'acquisto di pacchi alimentari che arriveranno sulle tavole degli ultimi. Oltre al contributo concreto, ringraziamo la Sezione Soci e Unicoop Firenze per la loro presenza nei momenti più complicati".

"La consegna dei buoni spesa da parte della sezione soci Coop a Caritas è un esempio della rete virtuosa che a Lucca, come in tutta la Toscana, sta attenuando gli effetti della pandemia. Il mondo del volontariato nella nostra città è da mesi in prima linea per aiutare le persone colpite duramente dall'emergenza sanitaria ed economica e il contributo di realtà come Unicoop Firenze e la sezione soci è impagabile per tante famiglie" è il commento di Valeria Giglioli, assessore al sociale del Comune di Lucca.