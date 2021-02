Cronaca



Anziana cade dal terrazzo e muore

sabato, 6 febbraio 2021, 16:23

Una tragedia. Una donna di 87 anni ha perso la vita oggi pomeriggio dopo essere caduta dal terrazzo in via della Formica, a San Concordio.



I soccorsi sono scattati alle 14.54. Sul posto sono intervenute automedica e ambulanza della Croce Verde di Lucca che hanno portato, in codice rosso, la donna all'ospedale di Lucca, con politrauma (in particolare trauma cranico e facciale). L'anziana è arrivata in pronto soccorso a Lucca in condizioni gravissime ed è, purtroppo, deceduta pochi minuti dopo l'arrivo al nosocomio.



Tutta ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Da una prima, e ancora sommaria, ricostruzione pare che l'87enne sia caduta sulla strada da oltre tre metri d'altezza.



Notizia in aggiornamento