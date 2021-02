Cronaca



Auto si ribalta a San Marco, feriti i conducenti

sabato, 27 febbraio 2021, 15:54

di gabriele muratori

Un incidente stradale è avvenuto poco prima delle 13 di oggi a San Marco, all'incrocio tra Via Bianchini e Via Jacopo della Quercia, dove due auto, una Panda e un'AudiQ7, si sono scontrate allo stop.

Un impatto violento, tanto che la Fiat Panda, nello scontro, si è ribaltata. Contattati i soccorsi è intervenuta l'ambulanza della Misericordia di Lucca per soccorrere i due conducenti, che però oltre a lievi ferite ed escoriazioni, non avrebbero riportato altre lesioni.

I due feriti, 58 anni l'autista dell'Audi e 20 anni quello della Panda, sono stati comunque accompagnati in ospedale per svolgere più accurati accertamenti.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale per ricostruire l'incidente e per far sgomberare la strada dai due veicoli.