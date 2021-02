Bullismo a scuola a Nozzano, il provveditore Buonriposi decisa ad andare fino in fondo

Altri articoli in Cronaca

martedì, 16 febbraio 2021, 18:34

Anche i cuori degli studenti del “Carrara”, insieme a quelli di migliaia di adolescenti italiani, hanno battuto all’unisono in occasione del Safer Internet Day, la giornata mondiale per la sicurezza in Rete istituita nel 2004 dall’Unione Europea

martedì, 16 febbraio 2021, 17:59

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 16 febbraio, sono 113. All’ospedale di Lucca 38 i ricoverati, di cui 9 in terapia intensiva

lunedì, 15 febbraio 2021, 18:31

Nel silenzio generale delle istituzioni e dei soci della Fondazione Banca Del Monte, domani pomeriggio alle 16 il consiglio di indirizzo procederà alla sola elezione del nuovo presidente del Cda nonostante il mandato scada fra alcuni mesi

lunedì, 15 febbraio 2021, 15:36

Passi in avanti per il depuratore di Casa del Lupo e il coordinamento dei comitati di Capannori si dice soddisfatto per i risultati raggiunti. In ogni caso c'è ancora una questione che li lascia perplessi: la non copertura delle vasche di depurazione

lunedì, 15 febbraio 2021, 15:30

E' tornato a nuova vita a San Concordio il parco che nel 2017, per volere del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, è stato intitolato ai bambini Saharawi

lunedì, 15 febbraio 2021, 14:00

L'ex sindaco di Vagli Sotto è stato arrestato dai carabinieri e riassegnato ai domiciliari per mancata osservanza delle prescrizioni imposte dal giudice