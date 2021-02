Cronaca



Cadono tegole sulla strada, paura sulla via Romana ad Antraccoli

sabato, 13 febbraio 2021, 10:20

di gabriele muratori

Paura sulla Via Romana ad Antraccoli, questa mattina verso le 9.30, all'altezza dell'ufficio postale, dove, probabilmente a causa del forte vento, alcune tegole di una vecchia capanna, forse a causa del forte vento, sono cadute sulla strada.



Alcuni automobilisti, accortisi dei grossi frammenti caduti in mezzo alla carreggiata, hanno tempestivamente chiamato i vigili del fuoco, prontamente intervenuti con l'autoscala. Le due squadre, intervenute con tre mezzi, hanno immediatamente rimosso i grossi pezzi di tegola dall'asfalto ed eliminato gli altri elementi pericolanti, mettendo in sicurezza l'ambiente.



Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale di Lucca per alternare il passaggio delle auto. Rallentamenti alla circolazione per circa un'ora.