Carabinieri, cambio al comando di due stazioni

martedì, 2 febbraio 2021, 13:35

Due nuovi comandanti di stazione della compagnia carabinieri di Lucca si sono insediati in questa settimana. A comandare la stazione di Cortile degli Svizzeri, competente per il centro storico della città, è stato destinato il luogotenente Salvatore Marino. Per il sottufficiale, proveniente dalla Stazione di Borgo Giannotti, dove ha ricoperto l’incarico di comandante per circa 2 anni, si tratta di un ritorno, avendo già prestato servizio nella medesima caserma quale capo sezione segreteria e personale del comando provinciale di Lucca sino al 2018 e, prima ancora, quale addetto al nucleo investigativo. Il luogotenente Marino subentra nell’incarico al sottotenente Riccardo Cappelletti che ha dovuto lasciare dopo il transito nel ruolo ufficiali.

Il comando della stazione di Borgo Giannotti è stato affidato al luogotenente Federico Giorgetti, in precedenza vice comandante della stazione di Capannori, reparto presso il quale ha prestato servizio per oltre 16 anni. In precedenza, il sottufficiale aveva prestato servizio presso le stazioni di Marina di Massa e di Palermo Mezzo Monreale. Per lui, dopo oltre 30 anni di servizio continuativo, in differenti aree geografiche, presso la cd. unità operativa di base dell’Arma quale è considerata la stazione carabinieri, un incarico di indubbia responsabilità, al comando di una delle stazioni urbane di maggiore delicatezza, competente su frazioni importanti della città (tra le quali San Vito e San Marco), nelle quali vivono complessivamente oltre 25 mila persone.