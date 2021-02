Consorzio di bonifica, riprende la pulizia partecipata delle oasi

Altri articoli in Cronaca

sabato, 6 febbraio 2021, 16:23

Una donna di 87 anni ha perso la vita oggi pomeriggio dopo essere caduta dal terrazzo in via della Formica, a San Concordio. I soccorsi sono scattati alle 14.54. Notizia in aggiornamento

sabato, 6 febbraio 2021, 16:03

L'uomo, giunto dalla Garfagnana, ha avvicinato un gruppo di ragazzi in piazzale Verdi, vicino alla scuola elementare, offrendo loro insistentemente dell'hashish. I ragazzi, hanno rifiutato, e subito una di essi, di diciassette anni, ha chiamato il 113 per segnalare l'accaduto

sabato, 6 febbraio 2021, 15:15

Salviamo la Manifattura interviene in merito alla terza proposta di project financing rilevando come le stesse criticità più volte evidenziate siano rimaste immutate

sabato, 6 febbraio 2021, 10:42

Il contributo rientra nell'ambito della campagna di solidarietà "Nessuno Indietro". I buoni serviranno per pacchi alimentari per le persone in difficoltà

venerdì, 5 febbraio 2021, 17:30

L'amministrazione comunale sta seguendo con attenzione la salvaguardia dell'area di interesse naturalistico detta “ai Chiariti” nel quartiere di San Concordio

venerdì, 5 febbraio 2021, 16:48

Domenica 21 febbraio, alla messa delle 11, presso la chiesa Parrocchiale di S. Andrea Apostolo di Castelvecchio di Compito, il vescovo di Lucca Paolo Giulietti sarà presente a dire messa per festeggiare i 60 anni della permanenza a parroco di don Soriano Gnesi