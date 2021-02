Covid, partite le vaccinazioni con AstraZeneca

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 12 febbraio 2021, 18:25

Si chiama Roberto Speranza ed è il ministro (sic!) della Salute, ma più che una speranza, la sua, è una condanna a morte per l'economia regionale e non è la prima: da domenica 14 la Toscana di nuovo in arancione per almeno due settimane

venerdì, 12 febbraio 2021, 13:40

Incredibile, ma vero. Enrico Tempestini - ma chi è costui? - si è svegliato una mattina, ha letto l'articolo che abbiamo scritto sull'intervento dei vigili urbani in Corso Garibaldi, lo ha fotografato e, tramite cellulare, lo ha inviato all'ordine dei giornalisti della Toscana il quale, forse perché non ci può...

venerdì, 12 febbraio 2021, 10:12

Come ogni anno, dal 2004, il 10 febbraio si celebra il “Giorno del Ricordo“, attraverso il quale l’Italia onora e ricorda la tragedia degli italiani e delle vittime delle foibe nonché l’esodo dalle loro terre dei popoli istriani, dalmati e giuliani

giovedì, 11 febbraio 2021, 18:44

Aldo Grandi ancora sotto attacco, questa volta da parte di una giornalista freelancer di Pietrasanta, Chiara Buratti la quale, evidentemente, non aveva di meglio da fare che denunciare all'ordine dei giornalisti il direttore delle Gazzette, ma le è andata male. Riprovi, magari la prossima volta sarà più fortunata!

giovedì, 11 febbraio 2021, 18:27

La salma di Dante Pacini, sarà esposta da venerdì mattina 12 febbraio presso la chiesa della Misericordia in Piazza del Salvatore, dove verrà poi celebrato il funerale sabato mattina alle ore 10.30, secondo tutte le normative attuali anti-covid19

giovedì, 11 febbraio 2021, 17:21

Cerimonia tenutasi nel primo pomeriggio, nel piazzale Palatucci, il giorno dopo l'anniversario della morte di questo giovane funzionario di polizia (avvenuta il 10 febbraio 1945 nel campo di concentramento nazista di Dachau)