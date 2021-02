Cronaca



Depuratore di Casa del Lupo, i comitati soddisfatti ma ancora perplessi: "Le vasche di depurazione sono necessarie"

lunedì, 15 febbraio 2021, 15:36

Passi in avanti per il depuratore di Casa del Lupo e il coordinamento dei comitati di Capannori si dice soddisfatto per i risultati raggiunti. In ogni caso c'è ancora una questione che li lascia perplessi: la non copertura delle vasche di depurazione.



"Non realizzarle significherebbe vanificare gli sforzi fatti finora in quanto il limitato costo suppletivo rappresenterebbe un importante investimento di tutela ambientale e della qualità della vita - esprimono in coro i comitati - Ci rivolgiamo ai sindaci di Capannori e Porcari e al consiglio di amministrazione di Aquapur affinché si proceda con la loro realizzazione".



Un'attesa durata anni, quella per l'inizio dei lavori che sembrano avviarsi verso la dittatura finale: "Il beneficio che ne trarrà la piana quando entreranno a regime le nuove vasche di depurazione sarà enorme sotto molti aspetti - continuano - Sia sotto un aspetto ambientale, lavorativo per molte aziende che fino a oggi avevano difficoltà a scaricare, ma anche sulla qualità della vita e come biglietto da visita. Per questo motivo crediamo che un lavoro di serio ammodernamento, che ha comportato un impegno di spesa di oltre 14 milioni, debba essere completo. Siamo fiduciosi di un pubblico pronunciamento che metta fine ai nostri dubbi".