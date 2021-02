Cronaca



Di nuovo arrestato Mario Puglia

lunedì, 15 febbraio 2021, 14:00

di aldo grandi

Sembra proprio che Mario Puglia, ex sindaco ed ex vice-sindaco di Vagli Sotto, non riesca a stare fermo un attimo. Nonostante gli fossero stati revocati gli arresti domiciliari alcune settimane fa, conseguenti all'inchiesta che lo vede indagato per corruzione e associazione a delinquere per gli appalti, questa mattina i carabinieri della stazione di Camporgiano, unitamente ai forestali, lo hanno nuovamente tratto in arresto riassegnandolo alla misura cautelare degli arresti domiciliari a seguito di una nuova ordinanza del giudice delle indagini preliminari presso il tribunale di Lucca.



Ma che cosa, in sostanza, avrebbe fatto Puglia per attirare su di sé, nuovamente, l'attenzione della magistratura? Avrebbe violato le prescrizioni imposte dal giudice continuando a comportarsi come se niente fosse successo e, cioè, mettendo piede in comune e, secondo alcune indiscrezioni, contattando consiglieri e dipendenti quando, al contrario, non avrebbe dovuto né potuto farlo proprio per non inquinare le indagini.



L'arresto, poco dopo le 11, in una casa di proprietà che Puglia possiede a Vagli Sopra.



L’ex primo cittadino era finito ai domiciliari già nel mese dicembre (misura poi revocata dal tribunale del riesame) in quanto al centro di un'articolata inchiesta della procura di Lucca su un presunto "sistema" che - secondo il sostituto procuratore Salvatore Giannino - vedrebbe proprio lo stesso ex amministratore come figura centrale.



Nella scorsa primavera, l'inchiesta aveva visto finire sotto indagine 36 persone a vario titolo per associazione a delinquere, corruzione, truffa, falso ideologico, abuso di ufficio, turbativa d’asta, riciclaggio e peculato. L’inchiesta aveva poi registrato una nuova puntata a dicembre, quando cinque persone – fra le 36 indagate in origine – erano finite agli arresti domiciliari: oltre a Puglia, il tecnico comunale Marco Bertoncini e gli imprenditori Roberto Romei, Tiziano Pandolfo e Giorgia Turba, accusati dalla procura di aver proseguito nel tempo i loro affari.