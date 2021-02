Cronaca



Donate 2 mila mascherine alla Croce Verde

sabato, 20 febbraio 2021, 08:35

di chiara grassini

Consegnate 2 mila mascherine alla Croce Verde P. A grazie all'associazione no-profit Round Table 51 presieduta da Lorenzo Natali.



"Per noi la donazione è estremamente significativa - ha affermato Daniele Massimo Borella, presidente della pubblica assistenza di viale Castracani -. Nella prima parte della pandemia abbiamo investito quasi 20.000 euro in dotazioni individuali. Per noi è fondamentale la cura e l'attenzione verso le nostre donne e uomini. Ringrazio di cuore per questo gesto nei nostri confronti e spero che sia l'inizio di un sodalizio duranturo nel tempo".



Al termine della consegna le due organizzazioni si sono scambiate rispettivamente il libro della Croce Verde e il dono del dal galiardetto come gesto di solidarietà.



Foto di Ciprian Gheorghita