Donazione al 'San Luca' dei familiari di uno dei primi ricoverati per Covid

venerdì, 26 febbraio 2021, 14:25

Ammonta a 930 mila euro la cifra assegnata a fondo perduto al comune di Villa Basilica, per la realizzazione degli interventi di consolidamento sulla strada Villa Basilica–Petrognano. Si tratta di fondi stanziati dal Ministero dell'interno e destinati alla messa in sicurezza dei territori a rischio idrogeologico

venerdì, 26 febbraio 2021, 11:43

Un giovane di circa 15 anni, residente a Fabbriche di Vergemoli, è stato vittima di un brutale pestaggio ieri pomeriggio verso le 16 da parte di un coetaneo di nazionalità marocchina

giovedì, 25 febbraio 2021, 14:20

Proseguono i lavori di riqualificazione dell'ex distretto socio sanitario a San Vito. Stamani il sopralluogo in via Giorgini con il vicesindaco Giovanni Lemucchi, l'assessore Valeria Giglioli, l'architetto Gianluca Bacci e Andrea Bertoncini, presidente di Erp

mercoledì, 24 febbraio 2021, 17:45

Manifatturiamo scende di nuovo in piazza. Dopo la conferenza stampa del 9 febbraio davanti all’ex Manifattura Tabacchi e il presidio permanente della scorsa settimana in piazza San Michele, la mobilitazione è proseguita oggi in Piazza Napoleone

mercoledì, 24 febbraio 2021, 15:43

Il comune di Lucca mantiene alti gli standard progettuali e di aggiudicazione dei finanziamenti governativi che giustificano la recente classifica nazionale sulla capacità di spesa dell'ente, terzo in Italia. Questa mattina è stata pubblicata la graduatoria che vede assegnati a Lucca 3 milioni di euro per sei importanti cantieri che...

mercoledì, 24 febbraio 2021, 15:35

Gli interventi sono portati avanti dalla Regione Toscana e ieri sera il consiglio comunale ha preso atto (come previsto dalla legge in materia) dell'iter che in sede di conferenza dei servizi, contestualmente al progetto definitivo, ha previsto anche l'approvazione della variante al Regolamento urbanistico, apponendo il vincolo preordinato all'esproprio