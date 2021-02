Cronaca



Ecco gli 'studios' all'ex Cavallerizza

sabato, 20 febbraio 2021, 12:52

di barbara ghiselli

Uno spazio adatto per spettacoli, conferenze, dirette streaming, eventi culturali e commerciali?

A Lucca c'è. E' lo studio televisivo allestito nei locali dell'ex Cavallerizza dall'associazione culturale Rockopera con il supporto tecnico del service lucchese Amandla Productions srl e che rimarrà disponibile fino al 31 marzo per realizzare contenuti registrati o da veicolare in diretta sulle piattaforme digitali streaming e le reti televisive.

Questo è quello che è stato evidenziato in una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina e alla quale hanno partecipato Simone Giusti direttore di Rockopera e David Lapini, titolare della Amanda Productions.

Come è stato spiegato, l'iniziativa è nata dalla sinergia fra Rockopera e Amandla Productions con l'obiettivo di allestire uno spazio che potesse permettere, attraverso la creazione di contenuti digitali, di dare vita alle proprie idee.

"Il progetto ha visto la luce grazie a una convenzione con il comune di Lucca – ha dichiarato Giusti – finalizzata a creare un'alternativa di qualità, in questo periodo di restrizioni legate alla pandemia, per quelle realtà associative o private del territorio e per gli operatori dello spettacolo che avessero la possibilità di rimodulare le proprie attività utilizzando le tecnologie digitali. Oltre alle strutture, sono infatti messe a disposizione le professionalità di tecnici audio, luci e video specializzati che assisteranno la progettazione e realizzazione dei contenuti artistici".

Giusti ha poi ricordato che l'allestimento è stato fatto per il Capodanno di Lucca trasmesso in diretta sulla rete locale Noi Tv. Anche altri eventi digitali come la rassegna musicale Lucca Risuona TV e il Lucca Blues Festival si sono svolti proprio questi studi ottenendo ottimi riscontri in termini di qualità e diffusione mediatica. Hanno approfittato dell'occasione anche produzioni non lucchesi come, ad esempio, quella della cantante fiorentina Irene Grandi che ha sfruttato la struttura per registrare due suoi brani che, nei prossimi giorni, saranno trasmessi sulla Rai.

"Purtroppo le limitazioni dovute all'impatto del Covid 19, – ha affermato Lapini – ormai da un anno, non consentono il regolare svolgersi delle iniziative culturali obbligando i lavoratori del settore ad annullarle o rimodularle. Questa è quindi un'ottima alternativa per realizzare contenuti digitali utili ad associazioni, alle aziende e a tutti coloro, anche a livello nazionale, che abbiano bisogno di una struttura di questo tipo a condizioni vantaggiose".

Gli Studios sono infatti stati pensati non solo per produzioni televisive ma anche per essere utilizzati come vero e proprio studio di registrazione che, grazie alle tecnologie all'avanguardia in dotazione e agli ampi spazi di ripresa, può ben adattarsi anche alle necessità di grandi orchestre.

L'invito di Rockopera e Amandla Productions srl è rivolto tutti coloro che avessero intenzione di realizzare dei contenuti digitali presso l'ex Cavallerizza a contattarli per visionare le strutture.

Per informazioni: info@rockopera.it Infoline: 3451444122.