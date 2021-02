Ex manifattura, l'affondo di Manfredi

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 3 febbraio 2021, 14:42

Riorganizzazione Ztl e permessi, introduzione del varco zona traffico limitato in via del Molinetto, eliminazione del semaforo vicino porta Elisa e riqualificazione di piazza Santa Maria. Queste sono solo alcune novità che riguardano il piano attuativo della mobilità nel centro storico

mercoledì, 3 febbraio 2021, 13:31

La polizia ha proceduto ieri all’espulsione con accompagnamento al C.P.R. di Macomer (Nuoro) di un cittadino cingalese di 42 anni, già protagonista di numerosi furti di bicilette

mercoledì, 3 febbraio 2021, 10:40

Non solo chirurgia robotica. La sinergia tra le Aziende ospedaliero-universitarie Meyer e Careggi e Università di Firenze si allarga, per trattare al meglio le forme più gravi di calcolosi in età pediatrica

martedì, 2 febbraio 2021, 13:35

Due nuovi comandanti di stazione della compagnia carabinieri di Lucca si sono insediati in questa settimana: in Cortile degli Svizzeri va Salvatore Marino e a Borgo Giannotti Federico Giorgetti

lunedì, 1 febbraio 2021, 14:22

A pochi giorni dal suo 95° compleanno, il prof. Orlando Scatena ha compiuto la sua avventura terrena presso la casa del clero, dove da due anni era ospite

lunedì, 1 febbraio 2021, 14:18

Si è svolta in questi giorni, presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “M.Buonarroti” di Ponte a Moriano, la settimana dedicata all’apprendimento delle manovre salvavita. L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’Associazione Mirco Ungaretti Onlus e condotta dalla docente di Sc. Motorie, ha coinvolto tutti gli alunni della scuola