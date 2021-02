Cronaca



Ex manifattura, ultimo assalto: mano tesa di Manfredi Catella alla città

giovedì, 4 febbraio 2021, 21:10

di chiara bernardini

L'uomo, per natura, guarda al cambiamento con occhi restii. Lo dimostra la storia, lo dimostrano i fatti. Lo dimostra ciò che sta avvedendo ormai da un anno a Lucca sulla questione dell'ex Manifattura Tabacchi. Tante le discordie, tanti i pensieri contrapposti sul futuro del quartiere. Non ultimi, poi, i dibattiti sul progetto presentato da Coima e la Fondazione Cassa di Risparmio: oggi la società torna a esporre le proprie idee all'amministrazione.

"Vogliamo parlare in maniera chiara e diretta con i cittadini, perché desideriamo che siano soddisfatti di quello che potremmo realizzare - esprime Manfredi Catella, amministratore delegato di Coima - Nostra intenzione è di restituire al quartiere l'impatto attrattivo che merita, concentrandoci su tre pilastri fondamentali: la manifattura, i servizi di quartiere e lo spazio alle persone, creando un tessuto favorevole a uno slancio verso la nuova progettualità".

Nel dettaglio 8 mila metri quadrati sarebbero destinati a una cosiddetta "manifattura 4.0": "Accoglierebbe le società più innovative sul territorio, con un conseguente reinserimento di circa 600 giovani professionisti - continua Catella - Poi, 3 mila e 500 metri quadrati, gestiti dalla Fondazione Cassa di Risparmio, saranno destinati a un uso culturale, sociale e civico".

Ed è proprio su questi tre aspetti che si basa il progetto della società, la quale tiene a tranquillizzare tutti i cittadini: "L'obiettivo è quello di portare a Lucca la nostra competenza al fine di una riqualificazione, mantenendo ben solida quella che è la storia, la tradizione e l'appartenenza del territorio - continua l'amministratore delegato - Abbiamo già svolto lavori simili, come la biblioteca degli alberi e piazza Gae Aulenti a Milano. Oggi siamo qui non per ottenere prepotentemente qualcosa, ma perché crediamo di poter creare un vero e proprio punto di attrazione, oltre che un beneficio economico".

Negozi, laboratori, spazi espositivi, case e parcheggi tutti realizzati secondo i più avanzati standard internazionali, adottando tecnologie che permetteranno l'uso di materiali naturali basati sull'economia circolare.

Questo tutto ciò che si racchiude nei 61 milioni di investimento, i quali - attenendoci alle parole Luigi Massimilla, gestore del fondo - porterebbero un aumento del Pil del 1,6 per cento.

"La diretta conseguenza del restauro si tradurrebbe in più di 1400 unità di lavoro annue su un orizzonte temporale di circa 20 anni - spiega Massimilla - Senza parlare del fatto che le persone potranno finalmente godere di un nuovo quartiere all'interno del centro storico. Un grande impatto, dunque, sotto l'aspetto del bilancio, occupazionale e sociale".

Ovviamente l'ultima parola spetterà all'amministrazione: "Noi saremo contenti in ogni caso purché Lucca ne benefici, siamo però convinti che questo possa essere un punto da cui cominciare per una vera e propria riqualificazione - commenta Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca - Ciò che proponiamo si basa su valori intangibili, ma essenziali quale in primo luogo la qualità della vita. Non c'è più tempo da perdere e qualora venisse accettata la nostra proposta entro ottobre 2021 cominceranno i lavori di restauro".