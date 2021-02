Fondazione l'Uomo del Monte

Cronaca



Cronaca

lunedì, 15 febbraio 2021, 18:31

di aldo grandi

Che cosa sta accadendo all'interno della Fondazione Banca del Monte di Lucca presieduta da Oriano Landucci? Non lo sappiamo e, probabilmente, come non lo sappiamo noi non lo sanno nemmeno - possibile? - i soci dell'istituzione medesima i quali, evidentemente, o ci sono o ci fanno. Domani pomeriggio alle 16, presso la sede di piazza S. Martino, è stato convocato l'organo di indirizzo dell'istituzione di cui riportiamo le cariche e i relativi titolari:

Rag. Oriano Landucci Board Chairman Consiglio di Amministrazione Vice Presidente Vice Board Chairman Dott. Andrea Palestini Board of Directors Consiglieri Board Members Dott. Umberto Chiesa Dott.ssa Silvia Del Carlo Dott. Luca Rinaldi Consiglio di Indirizzo Vice Presidente Vice Council Chairman Sig. Fosco Bertoli General Council Componenti Council Members Prof. Pietro Paolo Angelini Dott. Tiziano Bianconcini Sig. Giuliano Cesaretti Geom. Pierluigi Cinquini Prof. Raffaello Ciucci Dott. Claudio Grandi Prof. Lamberto Maffei Dr.ssa Selvaggia Schiavi Dott. Walter Ramacciotti Sig. Gianpiero Tartagni Sig. Lamberto Serafini Collegio Sindacale Presidente Chairman Prof. Fabrizio Cerbioni Board of Auditors Sindaci Auditors Dott. Enrico Motroni Dott.ssa Carla Saccardi f.f. Segretario Generale Dott. Giuseppe Bartelloni General Secretary





All'ordine del giorno della seduta, tra varie ed eventuali che vuol dire nulla e tutto allo stesso tempo, l'elezione del nuovo presidente del consiglio di amministrazione della fondazione. L'incarico di Oriano Landucci, tuttavia, scade fra pochi mesi e non si capisce per quale ragione debba essere anticipata la nuova nomina e, in particolare, senza che venga rinnovato in toto anche il resto del Cda.

I componenti l'organo di indirizzo hanno ricevuto la notifica della riunione e domani si presenteranno all'appuntamento, ma alcuni di loro nemmeno sapevano che era prevista la nomina del nuovo presidente della Fondazione. Ma la cosa che colpisce è che si tratta di una operazione alquanto singolare e, stando, almeno a sentire gli addetti ai lavori, risulta di difficile comprensione il motivo per cui si proceda alla nomina del solo presidente.

Tra i papabili candidati, stando a voci di corridoio molto bene informati, ci sarebbero l'ex presidente della Fondazione Banca del Monte Alberto del Carlo, che ha ricoperto il ruolo di presidente negli ultimi due mandati e sua figlia Silvia la quale è, attualmente, componente dell'organo di indirizzo. Ora, appare evidente a tutti e a noi ancora di più perché già anni fa, quando venne fuori che la figlia dell'ex presidente sarebbe entrata nell'organo di indirizzo facemmo notare l'assenza, si fa per dire, di stile, che la improvvisa convocazione del consiglio di indirizzo per nominare il solo presidente è, quantomeno, di difficile comprensione.

Come mai si vuole affiancare con largo anticipo il presidente Oriano Landucci che, fino ad oggi, bene ha fatto e che, a quanto pare, non ha, per fortuna, problemi di salute che ne compromettano l'efficacia e l'efficienza? E non è alquanto disdicevole che a candidarsi per la presidenza siano padre e figlia di cui il primo già presidente per due mandati?

Ma, perché, poi, tutta questa fretta?

Noi manifestiamo una forte sorpresa e ci domandiamo se gli enti i cui rappresentanti siedono in fondazione, sanno quello che sta per accadere. Ma il consiglio di amministrazione di una fondazione non dovrebbe essere nominato, a cose normali e salvo impedimenti del presidente in carica, nel suo complesso e alla sua naturale scadenza?