Il questore di Lucca in visita al Real Collegio

giovedì, 18 febbraio 2021, 13:20

Nell'ultimo consiglio provinciale, infatti, è stato approvato all'unanimità il nuovo regolamento relativo al riconoscimento, alla qualifica e al coordinamento dei volontari impegnati in attività di vigilanza venatoria, di controllo e contenimento della fauna selvatica in base alle direttive regionali

giovedì, 18 febbraio 2021, 12:39

Gli spacciatori pretendevano di potersi muovere liberamente in un bar di Maggiano, di consumare senza pagare ed essere prontamente avvisati di ogni iniziativa dei carabinieri relativa alla loro attività di spaccio

giovedì, 18 febbraio 2021, 11:43

Il direttore della struttura di Ortopedia di Lucca Giuseppe Calvosa, ha partecipato alla trasmissione “Leonardo – il Tg della scienza e dell’ambiente”, in onda su Rai Tre, e ha parlato di ortopedia robotica e di navigazione computerizzata, una procedura che supporta il chirurgo durante un intervento fornendo dati precisi, visivi...

martedì, 16 febbraio 2021, 18:34

Anche i cuori degli studenti del “Carrara”, insieme a quelli di migliaia di adolescenti italiani, hanno battuto all’unisono in occasione del Safer Internet Day, la giornata mondiale per la sicurezza in Rete istituita nel 2004 dall’Unione Europea

martedì, 16 febbraio 2021, 17:59

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 16 febbraio, sono 113. All’ospedale di Lucca 38 i ricoverati, di cui 9 in terapia intensiva

martedì, 16 febbraio 2021, 14:36

Episodio di bullismo all'istituto comprensivo Lucca 7 di Nozzano. Bambino di sette anni aggredito da alcuni coetanei durante l'ora della ricreazione