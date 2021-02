Cronaca



Il vescovo a Castelvecchio di Compito per festeggiare don Gnesi

venerdì, 5 febbraio 2021, 16:48

Domenica 21 febbraio, alla messa delle 11, presso la chiesa Parrocchiale di S. Andrea Apostolo di Castelvecchio di Compito, il vescovo di Lucca Paolo Giulietti sarà presente a dire messa per festeggiare i 60 anni della permanenza a parroco (nomina 17/02/1961 ed effettiva venuta ai primi di marzo) di don Soriano Gnesi.



Evento più unico che raro, in quanto il servizio svolto e che tuttora svolge don Gnesi dura da 60 anni sempre nella stessa parrocchia di Castelvecchio.



A causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 non si svolgeranno festeggiamenti con i paesani, ma don Gnesi festeggerà privatamente con i parenti più cari.