Cronaca



In memoriam Vincenzo Placido

domenica, 28 febbraio 2021, 18:36

di marcello pera

Poco fa Marcello Marcucci, un po’ prima alcuni altri amici in giro per l’Italia e il mondo, oggi Vincenzo Placido. Lo sapevamo tutti, con lucidità, anche se per pudore ne parlavamo poco: la campanella aveva suonato per noi e il Maestro aveva cominciato l’appello.

Enzo aveva tre doti sopra tutte.

La passione politica. Che discussioni in quello stanzone di via Fillungo, sede del Psi sessanta anni fa! C’erano gli anziani, da Aldo Spinelli, il nenniano, a Mario Lena, il lombardiano appassionato delle “riforme di struttura”, a Enzo Puccetti (lo “zione” di Enza Chelini), il più colto, ascoltato sempre con grande attenzione e rispetto. Era una scuola di idee politiche, di lotte, di passioni. Una palestra di formazione, quale poi non ci sarebbe stata più, con la morte dei vecchi partiti. Un luogo di rispetto reciproco, nonostante la durezza degli scambi. Nessuno si ricorda di un’offesa personale ad un altro. A nessuno veniva in mente un pettegolezzo. Politica, tutta e solo politica. I giovani come Enzo, me ed altri ebbero lì la loro iniziazione. Impararono a fare un’analisi politica, a capire i movimenti sotto la superficie, ad apprezzare la democrazia, a fare un discorso in pubblico. C’erano i miti, naturalmente, l’antifascismo, la Resistenza, la costituzione, il “principe senza scettro”. Ma parlandone spesso e poi ritornandoci sopra in età adulta, li inquadrammo, appunto, come miti, beni da apprezzare ma anche da svolgere ben oltre la retorica. Nei primi anni del centro-sinistra rafforzammo anche il nostro anticomunismo, ci vaccinammo contro le idee totalitarie, diffidammo dalle posizioni ideologiche preconcette. Eravamo “riformisti” e non fummo mai “intellettuali”.

Poi c’era la generosità. Enzo si spendeva sempre tutto. Faceva battaglie con la fede del cuore. Non si risparmiava. Amava soprattutto i giovani, che lo hanno considerato sempre una voce informata, saggia e non obliqua. Li consigliava, li spronava, li incoraggiava. Neppure nei momenti difficili – si pensi al trauma della fine del Psi e di Craxi o alle delusioni delle vicende di Forza Italia – si lasciava andare a dire “è tutto finito”. C’era sempre un punto, per Enzo, un piccolo gruppo, foss’anche un solo giovane, da cui ricominciare. Vedeva la speranza anche quando altri abbandonavano. Generoso, appunto, di sé, anche quando era facile prenderlo in giro, perché proprio la speranza veniva meno.

Infine c’era l’amicizia. Sapevi sempre che lui c’era, che lo ritrovavi anche dopo anni. Lo stesso di sempre. Scorbutico per non apparire commosso. O silenzioso per farsi sentire complice e vicino. Contento se uno aveva fatto strada, mai geloso, mai invidioso. Al contrario, gli piaceva capire, e soprattutto gli piaceva interpretare le posizioni degli altri in termini politici, mai personali o di carriera.

Prima ancora che orde di barbari iniziassero la guerra alla “casta”, per poi lucrarci immeritata carriera, Enzo era fuori della casta. La sua onestà era proverbiale. “Siete tutti ladri” davanti a lui non si poteva dire. Perché mai approfittò di alcunché, di una posizione, di un posto, di una carriera. Onesto e libero. Onesto e pulito. Onesto per aiutare, non per aiutarsi.

Caro vecchio “ruspante”, con i sandali, i calzini corti, la camicia pulita ma subito con le frittelle, quanto ti siamo grati! Da ultimo hai tenuto in vita un partito moribondo, spronando sempre questo e quello. Non hai mai ceduto. Ci ricorderemo sempre di te. Ci hai insegnato che la vita si vive testimoniando, anzi che la vita è testimonianza. Che piacere quella sera dello scorso anno a Castelnuovo a presentare con alcuni amici il tuo Zvanì! Eri contento proprio come un fanciullino del Pascoli. Finalmente parlasti, eri commosso, e fu sùbito il cuore…

Una volta sola mi hai fatto sudare. Quando ti presentai a Silvio e tu gli andasti incontro con la giacca sbottonata, la camicia da una parte, la cravatta dall’altra, i capelli non so dove, la barba non so come, e ti ostinasti a parlargli di politica. A Silvio?! Uno che ti guarda i bottoni ed è capace di bocciarti se vede che le asole sono fatte a macchina. Ciao, Enzo caro, abbraccia i tuoi grandi fratelli della tua bella e grande famiglia, e stai vicino a Beniamino e Rosaria. La campana continua a suonare. Ma è stato davvero bello stare in classe assieme.