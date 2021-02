Cronaca



Infortunio sul lavoro: operaio si ferisce gravemente alla mano

venerdì, 5 febbraio 2021, 16:26

di gabriele muratori

Un incidente sul lavoro è avvenuto nella mattinata di oggi a Mugnano, intorno alle 12.30, dove un operaio di circa 50 anni, lavoratore presso un'azienda di via Mattei, pare nello spostamento di un pesante macchinario, si è schiacciato il dito indice sinistro. Subito chiamato il 118, sul posto è intervenuta l'ambulanza della Misericordia per il veloce trasporto al pronto soccorso del vicino ospedale San Luca, dove però, vista la grave lesione, i sanitari hanno dovuto amputare la parte superiore del dito.

E un altro incidente, sempre sul lavoro, è avvenuto a Lammari a metà mattinata, dove un operaio di una ditta di giardinaggio si è ferito al viso con un attrezzo meccanico da taglio. Anch'esso trasportato in ospedale per il grave trauma, non è comunque in pericolo di morte.