Ladri rubano e danneggiano il chiosco 'Le Specialità da Piero'

Altri articoli in Cronaca

domenica, 14 febbraio 2021, 15:06

In gennaio la Regione ha deciso di estendere la campagna di screening per individuare la presenza del Covid all'interno delle aule a tutte le superiori della Toscana, siano esse pubbliche o private, e a tutto il personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado

domenica, 14 febbraio 2021, 14:08

Ha compiuto 50 anni proprio ieri, ma il ministro della (sic!) Salute Speranza gli ha rovinato la festa: 45 prenotazioni e il full-up mandati all'aria il giorno prima. Una vergogna? No, una umiliazione che la categoria non si merita

sabato, 13 febbraio 2021, 16:36

Tragedia oggi pomeriggio, intorno alle 15, all'oratorio San Matteo vicino alla chiesa di Nave. Un uomo, Leo Martinelli, 62 anni, di Nave, è caduto accidentalmente da una scala. Le parole dell'arcivescovo Giulietti

sabato, 13 febbraio 2021, 13:30

La quarta e ultima del primo ciclo di installazioni delle Fonti del Futuro ha riempito la prima bottiglia stamani a Santa Maria a Colle. Anche i cittadini dell'Oltreserchio hanno la possibilità di usufruire del servizio di acqua di qualità proposto da comune di Lucca e Geal

sabato, 13 febbraio 2021, 12:23

500 mila euro: questa la cifra assegnata al comune di Villa Basilica, per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali 35 di Villa Basilica e 55 di Boveglio, per gli anni 2021-2024

sabato, 13 febbraio 2021, 10:20

Questa mattina verso le 9.30, all'altezza dell'ufficio postale, probabilmente a causa del forte vento, alcune tegole di una vecchia capanna, forse a causa del forte vento, sono cadute sulla strada