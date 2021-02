Lavori al Vallisneri, gruppo di lavoro per risolvere gli aspetti logistici e ridurre i disagi

Altri articoli in Cronaca

martedì, 9 febbraio 2021, 12:45

Per celebrare e riflettere sul Giorno del Ricordo, domani (10 febbraio) viene convocato dal comune e dalla provincia di Lucca un consiglio comunale-provinciale congiunto, che avrà inizio alle 17

martedì, 9 febbraio 2021, 12:21

Il Cammino di Santa Giulia passa anche da Villa Basilica, interessando principalmente l'Altopiano delle Pizzorne. Il comune è stato infatti scelto come ente capofila in Toscana del percorso, che coinvolge anche Emilia-Romagna e Lombardia

martedì, 9 febbraio 2021, 12:13

Con i 5 mila euro offerti dall'azienda Dental Market la campagna di raccolta fondi La Pecora Nera ha bisogno di tutti noi! promossa dalle Consorti del Rotary Club Lucca e dal Rotaract Lucca si avvicina al traguardo

martedì, 9 febbraio 2021, 12:02

Lui, un giovane di Lucca, in realtà, non solo non aveva un valido motivo per circolare a quell’ora, ma non avrebbe potuto proprio guidare, visto che la sua patente oramai non era più valida poiché ritirata da anni per aver fatto uso di sostanze stupefacenti

lunedì, 8 febbraio 2021, 17:26

Sabato sera gli uomini delle volanti della questura hanno tratto in arresto un cittadino rumeno di 48 anni, Gug Aurel, residente a Bagni di Lucca, per il reato di tentata rapina impropria

lunedì, 8 febbraio 2021, 14:14

Come lo fanno? Organizzare eventi (anche on line) accessibili a tutti. Venerdì 12 febbraio FBML partecipa al convegno internazionale di Fondazione Essl a Vienna e on line. Entro martedì 9 febbraio 2021 sono possibili le iscrizioni