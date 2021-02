Cronaca



Manifatturiamo: "Vogliamo una riqualificazione pubblica e partecipata dell'ex manifattura tabacchi"

mercoledì, 24 febbraio 2021, 17:45

di chiara grassini

Manifatturiamo scende di nuovo in piazza. Dopo la conferenza stampa del 9 febbraio davanti all’ex Manifattura Tabacchi e il presidio permanente della scorsa settimana in piazza San Michele, la mobilitazione è proseguita oggi in Piazza Napoleone per ribadire al consiglio comunale e alla cittadinanza che deve essere rigettato definitivamente il progetto proposto da Coima SGR e dalla Fondazione CRL.

"La città è di chi la vive!" "Fuori Coima da Lucca", "Via il privato sanguisuga" sono alcuni striscioni che Manifatturiamo ha esposto in piazza Napoleone durante il presidio per dire no al piano Coima.

L'associazione chiede partecipazione cittadina sulle decisioni che coinvolgono il patrimonio pubblico, una città capace di pianificare il suo futuro attraverso scelte che tutelano l'ambiente e rispondono alle esigenze sociali e culturali. E infine il terzp punto: il rispetto di un luogo storico fatto di un passato ricco di storia e di lotte delle sigaraie.

Commento di Aldo Grandi: in uno striscione sta scritto anche: Vogliamo una riqualificazione antisessista, antirazzista, anticapitalista, antifascista. Leggendo queste frasi, se non fosse per la presenza del Qatar che quanto a sessimo, razzismo, capitalismo e maschilismo è il top, ci verrebbe di appoggiare alla grande il progetto Fondazione Carilucca-Coima.