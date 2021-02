Manovre salvavita alla “Buonarroti” di Ponte Moriano

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 1 febbraio 2021, 14:22

A pochi giorni dal suo 95° compleanno, il prof. Orlando Scatena ha compiuto la sua avventura terrena presso la casa del clero, dove da due anni era ospite

sabato, 30 gennaio 2021, 12:47

Da oggi e fino al 28 febbraio, chi vive, lavora o visita la nostra città potrà dire cosa pensa e come vorrebbe che migliorassero i parchi verdi di Lucca. Con un questionario digitale, tutti potranno dare il loro contributo a rendere più vivibili gli spazi verdi, i giardini, i parchi...

sabato, 30 gennaio 2021, 11:39

Nuovi aiuti per le imprese di Villa Basilica. Il comune ha infatti pubblicato un bando, per la cifra di 31.615 euro, rivolto alle attività economiche artigianali e commerciali del territorio. Le risorse sono state messe a disposizione dal governo, attraverso il "Fondo per lo sviluppo e la coesione"

sabato, 30 gennaio 2021, 08:58

Il bilancio di un anno molto complesso e le prospettive per il futuro, non necessariamente in ottica Covid. A tracciarli è il direttore generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani

venerdì, 29 gennaio 2021, 17:11

Oltre 460 punti luce, con tecnologie a risparmio energetico, per quasi un milione di euro di investimento: sono questi i numeri dell’imponente opera di restyling che sta interessando il territorio lucchese, dai quartieri della prima periferia, fino si paesi e alle frazioni più distanti dal centro

venerdì, 29 gennaio 2021, 16:24

Sarà bandita entro marzo 2021 la gara d’appalto per la realizzazione del nuovo ponte sul Serchio, viabilità di collegamento tra la Ss12 dell’Abetone e del Brennero e la Sp 1 Francigena a Lucca. I lavori potranno essere aggiudicati entro luglio, rispettando i termini previsti dal Cipe e salvaguardando dunque le...