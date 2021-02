Cronaca



Pams, tra le priorità: riorganizzazione dei permessi, Ztl e riqualificazione piazza Santa Maria

mercoledì, 3 febbraio 2021, 14:42

di chiara grassini

Riorganizzazione Ztl e permessi, introduzione del varco zona traffico limitato in via del Molinetto, eliminazione del semaforo vicino porta Elisa e riqualificazione di piazza Santa Maria. Queste sono solo alcune novità che riguardano il piano attuativo della mobilità nel centro storico.



Il percorso, già intrapreso durante il primo mandato della giunta Tambellini, è oggi composto dal piano stesso e da un disciplinare che prevedere in maniera specifica la riorganizzazione del settore. Si tratta di varie tipologie di permessi suddivisi e raggruppati in più categorie.



Tra via San Paolino e la vecchia porta San Donato sarà attivato un varco che regolamenterà l'accesso e il traffico dovuto all'accompagnamento dei figli a scuola. Potrà transitare chi avrà un'autorizzazione. Invece in via del Molinetto verrà installata una telecamera e da zona pedonale si trasformerà in Ztl. E tra le priorità quella di togliere i paletti di metallo che ostacolano l'entrata ai mezzi.

Per quanto riguarda gli altri interventi è in programma l'eliminazione del semaforo fuori porta Elisa, la realizzazione della rotatoria a porta San Jacopo e infine il senso unico di via Elisa. Qui si prevede l'aumento degli stalli per garantire il suolo pubblico delle attività.

"L'introduzione degli stalli è sicuramente una funzione che va nell'ottica di tutelare i residenti e i commercianti - ha commentato l'assessore Gabriele Bove, soffermandosi sul varco di via Elisa -. Quest'ultimo verrà arretrato con l'angolo di via Santa Chiara in modo da consentire la riorganizzazione del tratto di via Elisa fino alla porta, oggi un flusso continuo di pedoni".

Poi la riqualificazione di piazza Santa Maria. L'area che va dall'angolo di via Fillungo a via della Cavallerizza diventerà zona pedonale. Secondo Bove potrebbe trasformarsi in una zona "attrattiva facendo attività culturali o mercatini". Gli stalli blu saranno spostati nella parte est della piazza dove attualmente si trova il parcheggio.



E infine i parcheggi in piazzale Verdi con particolare attenzione all'individuazione di posteggi per residenti all'interno dell'ex caserma Lorenzini. Si parla di 60 stalli gialli e altri 30 trasformati in blu. L'assessore al traffico Celestino Marchini ha sottolineato che in diversi punti della città saranno tolti i paletti di metallo per facilitare l'accesso ai mezzi come le ambulanze o le volanti delle forze dell'ordine.