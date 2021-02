Cronaca



Partecipazione degli studenti dell’ITE “F. Carrara” al Safer Internet Day

martedì, 16 febbraio 2021, 18:34

Anche i cuori degli studenti del “Carrara”, insieme a quelli di migliaia di adolescenti italiani, hanno battuto all’unisono in occasione del Safer Internet Day, la giornata mondiale per la sicurezza in Rete istituita nel 2004 dall’Unione Europea.

Il 9 Febbraio, infatti, tutte le classi del biennio hanno partecipato con i loro insegnanti, in diretta streaming, all’evento #cuoriconnessi, un progetto culturale e formativo, alla sua quinta edizione, che, promosso dalla Polizia di Stato e da Unieuro, è volto, come analoghe iniziative del passato, a sensibilizzare l’opinione pubblica giovanile sul tema complesso quanto delicato dell’uso responsabile e sicuro di Internet, un luogo virtuale di socializzazione importante, ricco di potenzialità, ma di cui non vanno elusi i pericoli che spesso si celano proprie nelle dinamiche comunicative e nelle manifestazioni apparentemente più innocue.

Al termine del collegamento, nella maggior parte delle classi hanno fatto seguito momenti di confronto, dibattito e lettura, specie del libro #cuoriconnessi, una storia di vite on-line e di cyberbullismo.