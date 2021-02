Cronaca



Prende forma la nuova casa civica del quartiere di San Vito

giovedì, 25 febbraio 2021, 14:20

di chiara grassini

Proseguono i lavori di riqualificazione dell'ex distretto socio sanitario a San Vito. Stamani il sopralluogo in via Giorgini con il vicesindaco Giovanni Lemucchi, l'assessore Valeria Giglioli, l'architetto Gianluca Bacci e Andrea Bertoncini, presidente di Erp.



All'interno della struttura sarannoindividuati diversi spazi destinati ai bambini, ai giovani e agli anziani. Quest'ultimi potranno accedere ai piani superiori grazie all'uso di un ascensore vicino alla terrazza.



Significativa è la scelta cromatica delle pareti perchè l'edificio indica un luogo simbolico per i cittadini che vivono nel quartiere. Man mano che si cammina il colore varia mentre la torre esterna nella quale sarà inserito l'ascensore, verrà "foderata con delle doghe". Tra gli altri aspetti importanti dell'intervento quello della bioclimatica, la riduzione delle emissioni in atmosfera, il contenimento dei costi di gestione e infine i pannelli fotovoltaici.



Tra le diverse stanze una sè destinata a sala studio con l'aggiunta delle luci funzionali in modo da far diventare la struttura un luogo aperto ai cittadini, ben curato e vivibile. In altre parole un "nuovo spazio civico" che coinvolge sia i cittadini che le associazioni di quartiere.