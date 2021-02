Cronaca



Rimane con la mano nell'impastatrice, grave operaio

giovedì, 18 febbraio 2021, 18:39

di gabriele muratori

Un grave infortunio sul lavoro è avvenuto questo pomeriggio, poco prima delle 17, a Sorbano del Giudice, all'interno dello stabilimento di surgelati "Pama Srl", dove un operaio di 56 anni si è ferito alla mano sinistra in maniera molto seria, rimanendo incastrata all'interno dell'impastatrice, dove sarebbe stata stritolata quasi completamente.



Non appena accortisi di quanto stava accadendo, i colleghi di lavoro hanno subito soccorso l'operaio e contattato immediatamente il 118. Intervenuti prontamente sul posto in codice rosso, sia l'automedica del Campo di Marte che l'ambulanza della Misericordia di Lucca, seguiti da una squadra dei vigili del fuoco richiesti per estrarre la mano del ferito dal macchinario. Giunti a destinazione, l'uomo era già stato comunque liberato grazie all'aiuto dei colleghi.



Vista la gravità della situazione, i sanitari accorsi, dopo aver effettuato le prime medicazioni, hanno richiesto immediatamente l'eliambulanza "Pegaso" per il veloce trasferimento dell'uomo (grave, ma non in pericolo di morte), in codice rosso, al CTO di Careggi dove è presente il centro per la ricostruzione della mano.



Sono stati avvertiti anche gli ispettori del servizio di prevenzione e protezione della medicina del lavoro.