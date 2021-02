Round Table 51 ha partecipato alla giornata della raccolta del farmaco

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 15 febbraio 2021, 18:31

Nel silenzio generale delle istituzioni e dei soci della Fondazione Banca Del Monte, domani pomeriggio alle 16 il consiglio di indirizzo procederà alla sola elezione del nuovo presidente del Cda nonostante il mandato scada fra alcuni mesi

lunedì, 15 febbraio 2021, 15:36

Passi in avanti per il depuratore di Casa del Lupo e il coordinamento dei comitati di Capannori si dice soddisfatto per i risultati raggiunti. In ogni caso c'è ancora una questione che li lascia perplessi: la non copertura delle vasche di depurazione

lunedì, 15 febbraio 2021, 15:30

E' tornato a nuova vita a San Concordio il parco che nel 2017, per volere del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, è stato intitolato ai bambini Saharawi

lunedì, 15 febbraio 2021, 14:00

L'ex sindaco di Vagli Sotto è stato arrestato dai carabinieri e riassegnato ai domiciliari per mancata osservanza delle prescrizioni imposte dal giudice

lunedì, 15 febbraio 2021, 09:56

E' partita in questi giorni sulle bollette e sui mezzi di informazione, la campagna di Geal "Il pagamento multicanale" per far conoscere a tutti gli utenti le nuove e più rapide modalità di pagamento della bolletta

domenica, 14 febbraio 2021, 17:31

Ladri danneggiano il chiosco le Specialità da Piero fuori Porta Santa Maria: spaccato il vetro laterale nella notte tra venerdì e sabato. L'amaro sfogo del titolare su Facebook