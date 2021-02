Cronaca



Spaccia eroina e cocaina, arrestato tunisino: condannato a due anni e rimesso subito in libertà, ma questo è il paese di Bengodi

martedì, 23 febbraio 2021, 15:58

La polizia ha tratto in arresto un cittadino tunisino, Hamod Talbi, 24 anni, per spaccio di droga in concorso con un'altra persona rimasta ignota.

Durante il normale controllo del territorio, nella zona di Cerasomma, lungo il fiume Serchio, la Volante è stata avvicinata da alcuni sportivi che lamentavano la presenza di presunti spacciatori.

Da un primo sopralluogo gli agenti, dopo aver verificato l'attendibilità della notizia, hanno chiamato in ausilio un'altra Volante e una pattuglia dei carabinieri al fine di circondare i due sospetti individuati e bloccarli.

I due spacciatori, resisi conto di essere circondati, sono scappati. Uno è riuscito a far perdere le proprie tracce, liberandosi, però, di alcuni involucri, risultati poi 40 grammi circa di eroina, mentre l'altro, raggiunto e immobilizzato, è stato trovato in possesso di 6,5 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.

A seguito della direttissima è stato condannato a due anni, pena sospesa, con divieto di dimora a Lucca. Inoltre è stato munito di ordine di espulsione dal territorio nazionale.

Commento di Aldo Grandi: vendeva morte ai giovani lucchesi, è stato condannato a due anni di reclusione, ma rimesso subito in libertà con il divieto di rimanere a Lucca e l'ordine di andarsene dall'Italia. Ma siamo su Scherzi a parte?