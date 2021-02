Tenta di rubare al supermercato Esselunga di viale Carlo del Prete: arrestato

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 8 febbraio 2021, 14:14

Come lo fanno? Organizzare eventi (anche on line) accessibili a tutti. Venerdì 12 febbraio FBML partecipa al convegno internazionale di Fondazione Essl a Vienna e on line. Entro martedì 9 febbraio 2021 sono possibili le iscrizioni

sabato, 6 febbraio 2021, 17:08

Una bellissima mattinata all’insegna della salvaguardia dell’ambiente, della conoscenza del territorio e della promozione dell’accoglienza e dell’integrazione

sabato, 6 febbraio 2021, 16:23

Una donna di 87 anni, Z. F., ha perso la vita oggi pomeriggio dopo essere caduta dal terrazzo in via della Formica, a San Concordio. I soccorsi sono scattati alle 14.54

sabato, 6 febbraio 2021, 16:03

L'uomo, giunto dalla Garfagnana, ha avvicinato un gruppo di ragazzi in piazzale Verdi, vicino alla scuola elementare, offrendo loro insistentemente dell'hashish. I ragazzi, hanno rifiutato, e subito una di essi, di diciassette anni, ha chiamato il 113 per segnalare l'accaduto

sabato, 6 febbraio 2021, 15:15

Salviamo la Manifattura interviene in merito alla terza proposta di project financing rilevando come le stesse criticità più volte evidenziate siano rimaste immutate

sabato, 6 febbraio 2021, 10:42

Il contributo rientra nell'ambito della campagna di solidarietà "Nessuno Indietro". I buoni serviranno per pacchi alimentari per le persone in difficoltà