Tim, sedotti e... abbandonati: l'odissea del professor Enrico Castellacci e del direttore

martedì, 9 febbraio 2021, 19:11

Il professor Enrico Castellacci è, quasi sempre, oltreconfine, in Cina soprattutto, ma anche, come negli ultimi mesi, a Doha in Qatar per la disputa delle finali del campionato di calcio cinese o per la Champion's League asiatica. Finite le due manifestazioni il professore, ex medico della Nazionale italiana campione del mondo in Germania nel 2006, piuttosto che rientrare subito in Cina dove lo avrebbero atteso tre settimane di quarantena Covid - e in Cina la quarantena non è come da noi, ma molto più rigida - è tornato in Italia e, in particolare, nella sua Lucca dove vive, lui elbano doc, da decenni.

Incontrarlo, quindi, è pressoché impossibile se non nel suo studio al centro commerciale Pinocchio a Gragnano. Cosicché, trovarselo davanti, oggi pomeriggio in attesa con tanto di mascherina, lui che è già vaccinato, ha fatto, a noi che siamo piombati sul posto, di fronte al negozio Tim di via Vecchia Pesciatina all'Arancio, un certo effetto. Piacevole, ovvio, perché ogni volta è sempre come fosse la prima e quest'uomo la cui professionalità e bravura tutto il mondo ci invidia, è una delle persone più serie che abbiamo mai conosciuto.

Enrico è in compagnia della moglie Luisa e tutti e due hanno un diavolo per capello. Motivo? Lo stesso per il quale, coincidenza, siamo alla Tim anche noi. Il professor Castellacci, medico e, quindi, di questi tempi, ancora più impegnato del solito e, quindi, ricercato a destra e a manca, non può ricevere telefonate, sms, wapp sul suo numero storico e privato. Ha, forse, smarrito il cellulare o la scheda? Ma nemmeno per sogno. Semplicemente e all'improvviso gli si è bloccata la scheda telefonica per cui il suo cellulare, anche se attivo, non ha più ricevuto alcunché. Isolato telefonicamente nell'anno di (dis)grazia 2021.

Peccato direte voi, in fondo sono cose che capitano. Già, ma quando capitano, in genere, occorrono poche ore per risolvere il problema e riavere subito la scheda e la riabilitazione. Questa volta, invece, non è andata proprio così o, meglio ancora, è andata peggio. Sabato è stato fatto il primo tentativo di cambiare scheda e attivare nuovamente il numero storico. Ci ha pensato Luisa, la moglie, che si è rivolta al negozio Tim più efficiente di tutta Lucca - e condividiamo il giudizio - dove lavorano tre persone eccezionali. Competenti, professionali, sveglie, ossia smart in tutti i sensi. Ma, purtroppo, anche i più svegli e capaci, quando si imbattono con le lungaggini e le inefficienze delle strutture megagalattiche e anonime possono davvero poco.

E così, infatti, è stato. Straordinaria, vi abbiamo assistito personalmente, la disponibilità del personale del negozio, ma non c'è stato niente da fare. In sostanza e per cause ancora da chiarire, il telefono del professore non va e il suo colloquio telefonico con una operatrice del 119 avvenuto all'interno del locale non ha prodotto altro che frustrazione e la promessa che, se entro domani mattina il numero non tornerà attivo, ci scapperà una regolare denuncia presso la stazione di carabinieri più vicina.

Castellacci non si è scomposto, non ha pronunciato una sola parolaccia, non ha imprecato, non ha, soprattutto, perso le staffe. Gli invidiamo questa calma anche se è stato capace di manifestare il suo stato d'animo in maniera sostanziosa e sostanziale. Sedotti, entrambi, noi e lui, da Tim di cui, da sempre, siamo clienti affezionati business, e, evidentemente, abbandonati.

Mentre per il professore la colpa era tutt'altro che sua, noi, al contrario, abbiamo perso la scheda e, così, sabato mattina, siamo andati da Tim dove la Silvia, dipendente efficiente oltre ogni limite, ci ha attivato un nuovo numero per un paio di giorni in attesa che il vecchio nostro numero che è anche quello della redazione delle Gazzette - 342/1463979 - tornasse attivo. Già, peccato che da ieri mattina quando abbiamo consegnato al negozio Tim tutta la documentazione ed è stata richiesta la riattivazione del numero, niente è avvenuto. Entro 24 ore dicono gli operatori al 191, numero per clienti business, ma di ore ne sono passate 30 quando, oggi, chiamiamo il 191 e ci viene spiegato che la nostra richiesta è stata scartata, annullata. Motivo? Chissà, impossibile saperlo.

E così come Enrico Castellacci non è riuscito a sapere a chi avrebbe dovuto rivolgersi per capire e sapere di più, anche noi brancoliamo nel buio. Ci corre, però, in aiuto, Francesco, l'altro dipendente del negozio che già conoscevamo quando stava in via Fillungo al centro Tim e che ci ha sempre colpito per la sua preparazione. E, infatti, non si smentisce neppure questa volta e se per Castellacci non ha potuto fare altro che contattare l'operatrice che gli ha promesso un interessamento e niente più - al telefono con Enrico non è stata capace di spiegare alcunché e continuava a ripetere che avrebbe avvisato degli sviluppi il professore. Peccato che, le ha più volte detto Castellacci, che il suo telefono non era attivo e, quindi, come poteva avvertirlo? Misteri della fade sì, ma quella che avevamo in Tim.

A noi Francesco passa una certa Barbara la quale, dobbiamo ammettere, si danna l'anima e riapre il... fascicolo che era stato chiuso senza ragione operando una nuova richiesta di riattivazione. Dopodiché ci garantisce che, salvo complicazioni - ma non siamo al pronto soccorso - entro altre 24 ore il numero tornerà a funzionare. Ringraziamo, memori dell'aplomb del professore, e non riusciamo a scoppiare come ci eravamo ripromessi di fare.

In sostanza, siamo da 48 ore telefonicamente isolati e se per noi che, comunque, facciamo questo lavoro, è un problema, per un medico come Castellacci lo è, senz'altro, ancora di più.

Magari se qualcuno riuscisse ad avvisare i fantomatici vertici della compagnia telefonica ex di bandiera, potrebbe dirgli che noi stiamo ancora aspettando.

Grazie.