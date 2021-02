Tratta di esseri umani, revocato il permesso di soggiorno ad un cingalese

Altri articoli in Cronaca

martedì, 23 febbraio 2021, 10:10

Le indagini, dirette della Procura della Repubblica di Lucca e condotte dalla Guardia di Finanza di Viareggio, sono state avviate a seguito di una denuncia presentata da un dirigente del Tribunale che si era reso conto degli ammanchi di denaro

lunedì, 22 febbraio 2021, 22:06

Questa sera il teatro del Giglio ha acceso le luci come simbolo di speranza alla riapertura. Una speranza che racchiude in sé danza, opera e prosa

lunedì, 22 febbraio 2021, 20:45

Forse a qualcuno sfugge, ma in Africa e dove non regna il politicamente corretto si può anche morire: è capitato al diplomatico Luca Attanasio e al carabiniere Vittorio Iacovacci

lunedì, 22 febbraio 2021, 17:04

I carabinieri forestali di Capannori hanno accertato nei giorni scorsi il taglio illegale di diverse decine di piante di olivo di grandi dimensioni radicate su un esteso appezzamento in frazione di Segromigno in Monte, nel Comune di Capannori in un'area collinare soggetta a vincolo paesaggistico

lunedì, 22 febbraio 2021, 14:30

Un tablet donato alla Medicina Covid dell’ospedale “San Luca” di Lucca dai figli di una persona deceduta di Coronovirus

lunedì, 22 febbraio 2021, 13:36

Incredibile, ma vero: quattro vigili urbani hanno sanzionato sabato pomeriggio Paolo Laner, titolare del Bistrot Wine Bar Des Arts in piazza S. Giusto. Ma esiste ancora un po' di umanità?