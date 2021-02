Tutela dell'area protetta dei “Chiariti” a San Concordio: verso il rinnovo della convenzione

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 5 febbraio 2021, 16:48

Domenica 21 febbraio, alla messa delle 11, presso la chiesa Parrocchiale di S. Andrea Apostolo di Castelvecchio di Compito, il vescovo di Lucca Paolo Giulietti sarà presente a dire messa per festeggiare i 60 anni della permanenza a parroco di don Soriano Gnesi

venerdì, 5 febbraio 2021, 16:26

Un incidente sul lavoro è avvenuto nella mattinata di oggi a Mugnano, intorno alle 12.30, dove un operaio di circa 50 anni, lavoratore presso un'azienda di via Mattei, pare nello spostamento di un pesante macchinario, si è schiacciato il dito indice sinistro

venerdì, 5 febbraio 2021, 15:12

Un riconoscimento doveroso per le scelte e per le iniziative strategiche assunte durante il suo lungo mandato di Presidente della Camera di Commercio di Lucca

venerdì, 5 febbraio 2021, 11:42

"Il corpo di mio figlio non è il mio corpo, sopprimerlo non è la mia scelta #stopaborto". Torna con questo messaggio la campagna in difesa della vita nascente di Pro Vita & Famiglia, che partita da Roma è arrivata anche a Lucca

venerdì, 5 febbraio 2021, 10:39

La Guardia di Finanza di Lucca sta conducendo da mesi un’attività di monitoraggio e controllo su tutto il territorio provinciale, volta al contrasto degli indebiti accessi a prestazioni assistenziali

giovedì, 4 febbraio 2021, 21:10

Manfredi Catella ha illustrato via streaming quali sono i propositi, i principi e i nuovi progetti con le modifiche apportate