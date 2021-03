Cronaca



A Lucca una nuova mappatura dei servizi per giovani

martedì, 2 marzo 2021, 14:57

Lucca, sempre di più, città a misura di giovani. Creare una mappatura di tutti i servizi che, nella città di Lucca, sono a disposizione dei più giovani e delle nuove generazioni.

È l'obiettivo dell'amministrazione comunale: che, in tal senso, chiama a raccolta Enti, associazioni e i soggetti del territorio.

"In collaborazione col nostro Informagiovani, vogliamo realizzare una mappatura di tutti i servizi che, sul nostro territorio, sono rivolti all'utenza giovanile di età compresa tra i 14 e i 35 anni – spiegano Daniele Bianucci, consigliere comunale delle politiche giovanili e Gabriele Bove, assessore al servizio al cittadino – L'intento sarà quello poi di raccogliere queste informazioni, e di metterle a disposizione delle ragazze e dei ragazzi della Città, attraverso uno strumento a cui stiamo lavorando. Per fare tutto questo, abbiamo però bisogno della stretta collaborazione di Enti, associazioni e di tutti i soggetti che questi servizi effettivamente li pongono in essere: proponiamo quindi un percorso di partecipazione, per costruire insieme tale mappatura e per creare quindi un rapporto più stretto e strutturato coi nostri giovani. Contemporaneamente, stiamo realizzando la stessa ricognizione all'interno dell'Ente: coinvolgendo i nostri funzionari, in modo da tracciare ogni processo operativo comunale, che sia di diretto intesse delle nuove generazioni".

A fine di raccogliere le informazioni, il comune e l'Informagiovani realizzano un incontro online, in programma giovedì prossimo (4 marzo): alle ore 16,00 sono invitati Enti ed istituzioni; alle ore 18,00, sono invitate le associazioni. Per avere il link per partecipare, i soggetti interessati possono inviare una mail a mappaturaservizi@comune.lucca.it. Allo stesso indirizzo email, si possono anche richiedere informazioni sul progetto.