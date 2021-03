Allarme sulle Mura per un tentato suicidio

Altri articoli in Cronaca

martedì, 9 marzo 2021, 12:54

Tornano anche a Lucca le uova di Pasqua della Lav, Lega Anti Vivisezione che, andamento dei contagi permettendo, nei prossimi tre fine settimana sarà presente con le proprie volontarie in centro città

martedì, 9 marzo 2021, 09:23

Da dicembre il Partito Comunista di Lucca ha attivato la raccolta alimentare e, seppur tra mille difficoltà, è riuscito a portare la propria solidarietà a diverse famiglie e persone colpite dalla crisi

lunedì, 8 marzo 2021, 18:10

Si è conclusa oggi una prima tranche investigativa volta ad individuare i responsabili dei diversi furti avvenuti in questo centro cittadino in ore notturne

lunedì, 8 marzo 2021, 17:12

Sono circa 250 gli uomini e le donne che hanno risposto all’appello del direttore dell’area di Medicina Trasfusionale, Fabrizio Niglio a trasformare, in occasione della festa della donna, il gesto delle “scarpe rosse” in “sacche rosse” andando in uno dei centri trasfusionali dell’Azienda USL Toscana nord ovest a donare sangue

lunedì, 8 marzo 2021, 16:20

Oggi in Piazza San Michele a Lucca le infermiere del Pronto Soccorso dell’ospedale “San Luca”, affiancate dal personale del centro anti violenza “Luna Onlus Lucca” e dal commissione pari opportunità della provincia di Lucca hanno consegnato alle donne materiale contro la violenza di genere

lunedì, 8 marzo 2021, 13:40

Tra i traguardi più importanti raggiunti dalle donne è opportuno ricordare la depenalizzazione dell’adulterio, la legge sul divorzio, il diritto di famiglia e l’abrogazione del delitto d’onore