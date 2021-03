Caduto plexiglass da un tetto nel centro storico

Altri articoli in Cronaca

sabato, 13 marzo 2021, 18:50

Il 15 marzo è la giornata del fiocchetto lilla, simbolo della lotta contro i DCA, disturbi del comportamento alimentare, con iniziative realizzate su tutto il territorio nazionale, nonostante le norme restrittive che non consentono attività di aggregazione e coinvolgimento

sabato, 13 marzo 2021, 12:53

Da lunedì 15 marzo l’Azienda USL Toscana nord ovest procederà alla progressiva installazione delle nuove casse automatiche in tutto il territorio di propria competenza, che comprende cinque ambiti

sabato, 13 marzo 2021, 09:31

Se non è una persecuzione, poco ci manca. Nonostante le rassicurazioni del prefetto, per la seconda volta mazzata sul locale di Filippo Giambastiani in via Santa Croce. Foto di Ciprian Gheorghita

venerdì, 12 marzo 2021, 22:43

In alto i cuori e i calici! Non siete contenti? Eppure ci sono un paio di (in)Fausti Eventi da ricordare in questi giorni, due in particolare. Il primo è l'(in)dimenticabile anniversario di un anno di arresti domiciliari.

venerdì, 12 marzo 2021, 19:00

Per l'amministrazione comunale la Lucca del futuro vicino è principalmente riqualificazione urbana, verde pubblico, sport, sostenibilità, socialità, mobilità alternativa, residenzialità

venerdì, 12 marzo 2021, 15:43

Nessuna reazione avversa di rilievo è stata segnalata rispetto alle circa 5 mila dosi appartenenti al lotto di AstraZeneca “ABV2856” (ritirato ieri, 11 marzo, da AIFA) utilizzate sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest