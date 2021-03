Cronaca



Cecchettini: "Più sicurezza e conservazione del bene pubblico"

martedì, 16 marzo 2021, 19:27

Più sicurezza e maggiore conservazione dei beni culturali. Così potremmo sintetizzare le parole di Paolo Cecchettini, restauratore professionista da 30 anni e con studi alla scuola di formazione Opificio Pietre Dure di Firenze.



Il tecnico, riferendosi al patrimonio architettonico cittadino, ha illustrato alcuni punti fondamentali attinenti al mestiere. In primo luogo gli interventi che mirano alla messa in sicurezza delle opere come la manutenzione e l'importanza del restauro.



"Quest'ultimo - ha spiegato - è diminuito. E' chiaro che se manca si assiste a un maggior depauperamento, al degrado che avanza e alla caduta dei pezzi che mettono a rischio la vita altrui".



Non solo conservazione e sicurezza, ma anche sensibilizzazione tra pubblico e privato. Cecchettini ha parlato di "revisionare i beni vincolati e non" attraverso una piattaforma mobile, o meglio Ple.



In cosa consiste? "Faccio un controllo puntuale (per punti) dello stato conservativo e tolgo le parti imminenti alle cadute. Elaboro inoltre una relazione scritta dove riporto lo stato conservativo generale descrivendo i frammenti rimossi presenti e il loro valore formale per la ricollocazione di un futuro restauro" ha affermato.