Continuano le ricerche di Moreno Galliani: ritrovata la sua auto

giovedì, 25 marzo 2021, 16:41

di gabriele muratori

Vigili del fuoco e carabinieri stanno continuando le ricerche dell'imprenditore Moreno Galliani, 66 anni, scomparso nel pomeriggio di martedì mentre si recava al lavoro. Dalle 16.30 in poi infatti, dopo essere uscito di casa per recarsi al lavoro in provincia di Pistoia, si sono perse le tracce.



Dal primo pomeriggio di oggi però si segue una pista. La sua automobile é stata infatti ritrovata abbandonata e incidentata sul ciglio di una strada, in via Case Alte, nel comune di Villa Basilica.



Per dare supporto nelle ricerche, l'ufficio di protezione civile della provincia di Lucca ha già richiesto l'intervento delle associazioni di volontariato dei comuni di Capannori, Lucca e Villa Basilica.



"Qualcuno ha incontrato mio padre Moreno?": ieri da Capannori doveva raggiungere la concessionaria del figlio a Buggiano, ma è scomparso con la sua Ford Fiesta bianca targata EY671MP". Questo il doloroso appello della figlia andato in onda ieri sera in diretta al programma di Rai Tre "Chi l'ha visto?".

Sul posto l'elicottero dei carabinieri forestali.