Cronaca



Covid, online l’elenco delle farmacie per tamponi gratuiti a studenti e loro familiari

sabato, 20 marzo 2021, 10:58

E’ online da oggi, giovedì 18 marzo, l'elenco delle farmacie, pubbliche e private, dove studenti, loro familiari, e personale scolastico, possono recarsi per effettuare gratuitamente il test antigenico rapido.

Nell’elenco, che sarà aggiornato ogni settimana, sono riportate le farmacie, che hanno aderito, in modo volontario, all’iniziativa della Regione Toscana, resa possibile grazie all’accordo, siglato nei giorni scorsi, con le organizzazioni sindacali di Federfarma e Cispel.

Gli studenti maggiorenni potranno accedere al servizio tramite un’autocertificazione e controfirmando un’apposita dichiarazione di obbligatorietà all’isolamento fiduciario, in caso di esito positivo al tampone antigenico rapido; i minorenni potranno accedere allo screening dietro consenso del genitore, del tutore o di un affidatario.

Lo screening è rivolto, su base volontaria, non solo agli scolari e studenti (0-18 anni) di tutte le scuole di ogni ordine e grado, agli studenti universitari e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, e al personale scolastico; ma anche ai genitori (anche se separati o non conviventi), ai tutori o affidatari; ad altri familiari (sorelle, fratelli) e anche ai nonni non conviventi. Il progetto dura 2 mesi, è rinnovabile, e prevede un tampone gratuito al mese a persona.

Le farmacie, che effettuano il test, sono tenute a registrarne l'esito sul portale regionale per consentire il necessario tracciamento dei positivi. L’accordo con le organizzazioni sindacali delle farmacie, approvato dalla Giunta regionale su proposta di delibera dell’assessore alla sanità Simone Bezzini, consente di offrire il test antigenico rapido anche al resto della popolazione a un prezzo calmierato massimo di 22 euro, e il test sierologico (mirato a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM) a 20 euro, contribuendo così a favorire il più possibile lo screening tra i cittadini.

L’elenco delle farmacie aderenti sarà aggiornato ogni settimana, in relazione alle adesioni che saranno formalmente comunicate al settore competente della Regione Toscana.

Per appronfondire clicca qui.



Ecco l'elenco in provincia di Lucca e Massa Carrara:

FARMACIA INDIRIZZO Prov. Az. USL Test antigenici Test sierologici



Calandra via Regia 39 – Viareggio LU Nord Ovest X X

Chiappa Amedeo & C. via G. Pascoli – Barga LU Nord Ovest X X

Conti Via V. Emanuele, 125 – Camaiore LU Nord Ovest X X

Contucci borgo Giannotti 409 - Lucca LU Nord Ovest X X

di Gallicano piazza V. Emanuele II 3 - Gallicano LU Nord Ovest X X

FAR.MAS via delle Sezioni 256/3 - Massarosa LU Nord Ovest X

Farmacie Comunali piazza Curtatone 7 - Lucca LU Nord Ovest X X

Farmacie Comunali via Pesciatina 38 – Lucca LU Nord Ovest X X

Farmacie Comunali via per Camaiore 1162/1168 - Lucca LU Nord Ovest X X

Farmacie Comunali viale G. Puccini 1602 - Lucca LU Nord Ovest X X

Farmacie Comunali via Papa Giovanni XXIII 21 - Bagni di Lucca LU Nord Ovest X X

Farmacie Comunali piazza A. Moro 4A - Capannori LU Nord Ovest X X

Farmacie Comunali viale Europa 1 - Capannori LU Nord Ovest X X

Farmahealth di Grilli via C. Castracani 153 - Lucca LU Nord Ovest X X

Gaddi via Vittorio Emanuele 1 - Castelnuovo di Garfagnana LU Nord Ovest X X

Landi piazza Cesare Battisti 112 – Lucca LU Nord Ovest X X

Lucca Farma via S. Lucia 6 – Lucca LU Nord Ovest X X

Malagrinò Piccinni viale Marti 43 – Lucca LU Nord Ovest X X

Mazzorini via delle Tagliate di S. Donato 217 - Lucca LU Nord Ovest X X

Moderna Vassallo via Tabarrani, 36 - Camaiore LU Nord Ovest X X

Mollica via Nazionale 30 – Barga LU Nord Ovest X X

Nuova Farmacia Ecologica piazza del Ponte 4 - Bagni di Lucca LU Nord Ovest X X

Politi via delle Ville 128/b - Lucca LU Nord Ovest X X

Sei Miglia via Provinciale Est 8338 - Camaiore LU Nord Ovest X

Sodini via Primo Maggio 16 - Borgo a Mozzano LU Nord Ovest X X

4

FARMACIA INDIRIZZO Prov. Az. USL Test antigenici Test sierologici

Tonini via Cavour 87/89 – Altopascio LU Nord Ovest X X

Versiliana via Sarzanese 315 - Camaiore LU Nord Ovest X X

Casari via Carlo Sforza 97 - Montignoso MS Nord Ovest X X

della Tommasina via Foce 40 – Massa MS Nord Ovest X

dello Stadio Via Piave 18/c – Carrara MS Nord Ovest X X

Giannotti corso Europa Unita 1 - Licciana Nardi MS Nord Ovest X X

Gibellini Negri viale Roma 228 – Massa MS Nord Ovest X X

Nobile via Pellegrino Rossi 3 - Massa MS Nord Ovest X