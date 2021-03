Cronaca



Custer de Nobili e la supplente 'silurata', parla il provveditore: "Se la storia è vera sarebbe una cosa gravissima"

venerdì, 5 marzo 2021, 22:14

di barbara ghiselli

"Voglio far chiarezza in questa situazione e proprio questo intendo accedere agli atti della scuola e confrontarmi con tutti i soggetti del caso per capire cosa è successo veramente".

Queste le parole di Donatella Buonriposi, dirigente dell'ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa e Carrara in merito a quanto è successo alla scuola "Custer De Nobili".

Come dichiarato da Donatella Buonriposi: "Il tutto è partito da un esposto di un genitore che ha fatto presente alla preside della scuola che suo figlio era rimasto traumatizzato perchè durante l'ora di lezione di un'insegnante, i compagni della classe del ragazzo usavano i cellulari per guardare video pornografici". A questo punto le versioni di alcuni soggetti in causa si contrappongono: Buonriposi dice che la preside, sentita per avere delucidazioni sul caso, ha affermato che dopo aver chiamato l'insegnante per avere informazioni in merito, quest'ultima si è messa in malattia e non è più tornata a scuola. I genitori degli altri ragazzi presenti in classe invece hanno inviato una lettera alla dirigente dell'ufficio scolastico di Lucca nella quale dichiarano che l'insegnante avrebbe ricevuto delle pressioni da parte della preside per rassegnare le dimissioni e sarebbe stata quindi costretta ad andarsene.

"Se fosse vero, sarebbe un atto gravissimo, - commenta Buonriposi - al momento non mi risulta niente di tutto questo ma voglio prendere visione di tutti gli atti, parlare con l'insegnante per avere un quadro preciso di come si siano svolti veramente i fatti".

A seconda di come andranno le cose è molto probabile che questo caso finisca in procura.