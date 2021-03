Cronaca



Disagi per il traffico al ponte di Monte San Quirico per la rottura di una tubatura

mercoledì, 10 marzo 2021, 20:03

Problemi per il traffico sul ponte di Monte S. Quirico a partire dal tardo pomeriggio di oggi a causa di una perdita di acqua che è fuoriuscita in maniera cospicua dalla sede stradale appena oltrepassato il ponte in direzione Lucca. Sul posto i vigili urbani e i tecnici della Geal per verificare la situazione e cercare di porre rimedio anche se il lavoro sembra tutt'altro che semplice e non è escluso si debba procedere a un rallentamento se non ad una sospensione temporanea del transito veicolare.